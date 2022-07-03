Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Muradiye OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın atıklarının olduğu bahçede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma müdahale ederken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Fabrikanın bahçesindeki atıklardan çıkan yangın fabrika binasına da sıçrarken, yangına müdahale eden itfaiye eri Musa Güzel yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından atık malzemenin yanması nedeniyle açığa çıkan hidrojen sülfür gazıyla ilgili ölçümler yapıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri çevredeki vatandaşları ve fabrika çalışanlarını dumana maruz kalmamaları konusunda uyarırken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden gelen bir ekip de gaz ölçüm çalışmalarına devam ediyor. Yangın sırasında yaralanan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği ve sağ bacağında yanık olduğu öğrenildi.

Sadık Cangel

