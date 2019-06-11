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Fabrikanın arşiv deposu alev alev yandı

Fabrikanın arşiv deposu alev alev yandı
Fabrikanın arşiv deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir fabrikaya ait arşiv deposunda yangın çıktı. Ekiplerce kısmi olarak kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir fabrikanın arşiv deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler altında kalan arşiv deposuna ekiplerce yapılan müdahale sonrasında yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrikanın arşiv deposunda maddi hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü yangınla alakalı inceleme başlatıldı.  

Hakan Öztürk
 

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