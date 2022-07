Fabrikanın bacasından çıkan duman isyan ettirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Kroman Çelik Sanayi A.Ş. isimli fabrika, bacasından kahverengi bir toz saldı. O anları ise vatandaşlar an be an kaydetti. Bölgede endişeye sebep olan tozu görenler sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“Biz bu konudan rahatsızız”

Fabrikanın saldığı dumanlardan rahatsız olduklarını dile getiren bir vatandaş, “Ben bu bölgede oturuyorum. Darıca ve Gebze bölgesi ağırlıkla sanayi bölgesi olduğu için fabrikalar 3-4 günde bir duman çıkarıyor. Biz bu konudan rahatsızız. Bundan özellikle şikayetçiyiz. Fabrikaların filtre takmasını ve önlem almasını temenni ediyoruz. Bu durum havayı da, bizi de etkiliyor. Sanayi bölgesi olduğumuz için hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Biz yıllardır bu bölgede oturuyoruz. Kroman Çelik Fabrikası da yıllardır var. Bunların denetlenmesi lazım. 3-4 günde bir farklı dumanlar çıkarıyor” dedi.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç