Facebook Creator Marketing Accelerator programı içerik üreticilerini güçlendirecek

Facebook, Instagram kreatif içerik üreticilerine destek olmak amacıyla Facebook Creator Marketing Accelerator programını düzenlenen online tanıtım etkinliğiyle duyurdu. Şirket, içerik üreticilerine yönelik hayata geçirilen program aracılığıyla Z kuşağının hayata bakışının ve değerlerinin önceki jenerasyonlardan çok daha farklı olduğunu dikkate alarak gençlere kendilerini ifade ederken gelir elde edebilecekleri bir alan sunarken geleceğin iş kollarının oluşturulmasına da destek olmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre program çerçevesinde, içerik üreticilerinin platformu daha iyi kullanmalarını sağlamak amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra platform içinde içerik üreticilerinin kendileriyle iş birliği yapmayı isteyen markalarla kolayca bir araya gelmesini sağlayacak birçok araç kullanıma sunuluyor.

Yakın zamanda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptıkları açıklamalarda içerik üreticilerine destek olacak özelliklerin geleceğinden bahsetmişti. Sunulacak araçlar arasında içerik üretici mağazaları ve yeni Markalı İçerik promosyon anlaşma sistemlerinin yanı sıra markaları, ulaşmaya çalıştıkları kitlelere uygun içerik üreticileriyle eşleştirmeye yardımcı olacak bir pazaryeri gibi yenilikler öne çıkıyor.

Halihazırda birçok içerik üreticisi sponsorlu içerik yayınlayarak gelir elde etse de hayata geçirilecek yeni pazaryeri sayesinde Instagram, markaların gelişmekte olan içerik üreticilerini keşfetmesine yardımcı olma bakımından da daha kapsamlı bir rol oynayacak.

Şirket bu sayede içerik üreticilerinin kitlelerini büyütmelerine ve bir işletme kurmak için takipçilerinin desteğinden yararlanmalarına yardımcı olacak. Bununla birlikte, yeni gelecek araçlar markaların şimdiye dek Instagram'ın ya da Facebook'un katılımı olmadan ve platform dışında gerçekleştirdiği içerik üreticisi ortaklıklarını da kolaylaştıracak.

Facebook Creator Marketing Accelerator programı ile ilgili açıklamada bulunan Facebook Küresel Pazarlama Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, yoğun kullanıcı tabanı ve sürekli büyüyen içerik üretici ekosisteminin Türkiye'yi bu programı başlatmak için mükemmel bir coğrafya haline getirdiğini belirtti.

Everson, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Instagram her zaman üreticiliğin geliştiği bir platform olmakla birlikte hem gençlerin ve içerik üreticilerinin geleceği tanımladığı hem de markaların yeni kitlelere ulaşabilecekleri ve işletmelerini güçlendirebilecekleri bir yer haline geldi. Bu noktada, içerik üreticileri ve markaların birbirlerini besleme potansiyelinin ne kadar önem kazandığının farkındayız. Creator Marketing Accelerator programı ile içerik üreticilerine ve iş ortaklarına hedef kitlelerine ulaşmaları, hikayelerini anlatmaları ve markalarını büyütmeleri adına Instagram'ı en iyi şekilde kullanmaları için destek olmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz yeni araçlar sayesinde de bu amaç doğrultusunda temel bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz”.