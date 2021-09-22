'Facebook ile Ticarette Öne Çıkın' programı Türkiye'de başladı

Facebook, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de bir küresel pilot program başlattığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, KOBİ'lerin Facebook araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefleyen ''Facebook ile Ticarette Öne Çıkın'' programı kapsamında Türkiye'deki üç e-ticaret altyapı sağlayıcı platform IdeaSoft, Ticimax ve Tsoft'la bir ortaklık hayata geçirildi. Bu ortaklık sayesinde KOBİ'ler, söz konusu sosyal medya platformunun ürünlerinden daha kolay bir şekilde yararlanma imkanı elde edebilecek. Programdan ilk aşamada 35 bin KOBİ yararlanabilecek.

E-ticaret yapan KOBİ'ler, sosyal medyanın platformlarından yararlanıyor

‘Facebook Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu' çıktılarına göre, COVID-19 krizi sırasında dijitalleşmeyi başaran KOBİ'ler bu krizden diğerlerine göre daha başarılı bir şekilde çıktı. TÜİK'in 2019 raporuna göre işletmelerin yüzde 99,8'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Ancak bu potansiyele rağmen, söz konusu raporun anketleri, Türk KOBİ'lerinin dijitalleşme konusunda hala çok geride olduğunu gösteriyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de ilk kez başlatılan ‘Facebook ile Ticarette Öne Çıkın' programı KOBİ'lerin söz konusu sosyal medya platformunun araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Program sayesinde, işletmeler alışık oldukları e-ticaret altyapı sağlayıcılarının panellerinden sadece birkaç adımda Facebook, Instagram, WhatsApp platformlarında hızlıca yer alabilecek, ürün kataloglarını entegre ederek satış yapabilecek ve müşterilerine WhatsApp ve Instagram üzerinden müşteri temsilcileriyle veya akıllı chatbotlar aracılığıyla hizmet verebilecekler.

Aynı zamanda yine bu altyapı sağlayıcıların panellerinden Facebook, Instagram ve Whatsapp platformlarına kolayca reklam verebilecekler. Program kapsamında kullanıma sunulan reklam özellikleri sayesinde ilk olarak WhatsApp ve Messenger'a yönlenen ve işletmelerin müşterilerine sohbet üzerinden hizmet verebilecekleri mesajlaşma reklamları ve ürün kataloğu üzerinden akıllı algoritmayla çalışan ‘Dinamik Reklamlar' modelleri kullanılabilecek.

KOBİ'lerin dijital dönüşümü

Söz konusu sosyal medya platformunun, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin keşfedilmesini sağlamasına ve bunun sonucunda işlerini büyütmelerine yardımcı olduğunu söyleyen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş şu şekilde konuştu: “Covid-19, tıpkı dünyadaki diğer ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'nin de ekonomisindeki dijital dönüşümü hızlandırdı. Değişen dijital alışkanlıklar pandemi döneminde faydalı olsa da sürdürülebilir bir katkı sağlamak için KOBİ'lerle dijitalleşme yolculuklarında yaptığımız ortaklıkların şimdi her zamankinden daha da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla başlattığımız Facebook ile Ticarette Öne Çıkın programı sayesinde teknolojinin gücünü kullanarak ve iş ortaklarımızın mevcut sistemleri ile entegre olarak her boyutta işletme için kolay bir ticaret deneyimi oluşturmayı hedefliyoruz.”

Verilen bilgiye göre söz konusu sosyal medya platformu, KOBİ'lerin dijitalleşmesini desteklemek için Türkiye'de yürüttüğü diğer programlarından biri olan ''Facebook ile Öne Çıkın'' ile programının ikinci yılında Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Hackquarters iş birliği ile programı KOBİ'lerin dijital dönüşümüne odaklama kararı aldı. Bir önceki sene program kapsamında işsizlik sorunu ele alınarak ve KOBİ'lerin yanı sıra iş arayanlara, kendi işini kurmayı hedefleyen bireylere dijital beceriler ve çevrimiçi pazarlama becerileri kazandırılması hedeflenerek, online eğitimler sayesinde 81 ilden yaklaşık 20 bin kişiye ulaşıldı.

Başlatılan bu yılki program kapsamında, Hackquarters tarafından üstlenilen 20 eğitim oturumu ve ''Facebook ile Ticarette Öne Çıkın'' ortaklarının sunduğu çözümler ile dijitalleşme serüvenlerinde olan 100 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyor.