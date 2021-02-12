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Facebook, Myanmar'daki darbecilerin paylaşımlarına sınırlama getiriyor

Facebook, Myanmar'daki darbecilerin paylaşımlarına sınırlama getiriyor
Facebook, Myanmar'daki darbecilerin paylaşımlarına sınırlama getiriyor

Sosyal medya ağı Facebook, askeri darbe gerçekleştirilen Myanmar’da orduya bağlı tüm içerik ve profillerin erişimine sınırlama getirileceğini duyurdu.

Myanmar'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen askeri darbeye karşı eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya ağı Facebook, askeri darbenin ardından yanlış bilgi yayılmasını engellemek adına orduya bağlı tüm içerik ve profillerin erişimine sınırlama getirileceğini duyurdu. Ayrıca Facebook, devlet kurumlarına ait hesaplarını da, normal kanallar aracılığıyla Facebook yetkililerine içerik kaldırma talebi gönderilmesini engellemek adına süresiz askıya alınacağını bildirdi.

Myanmar'daki durumu bir acil durum olarak değerlendirdiklerini kaydeden Facebook, alınan kararla askeri yönetim tarafından yapılan tüm içeriklerin dağıtımının büyük ölçüde azalacağını aktardı. Kararın uygulanmaya başlanmasıyla, Facebook kullanıcıları ordu mensupları tarafından yapılan paylaşımların büyük bir kısmını görmeyecek.

Facebook'un Myanmar'da binlerce kullanıcısı bulunuyor.

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