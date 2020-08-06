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Facebook ve Twitter, Trump'ın paylaştığı videoları sildi

Facebook ve Twitter, Trump'ın paylaştığı videoları sildi
Facebook ve Twitter, Trump'ın paylaştığı videoları sildi

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu korona virüs salgınına ilişkin "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Facebook ve Twitter ile uzun süredir yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi. Facebook ve Twitter Trump'ın telefonla bir televizyon programına bağlanarak ülkedeki salgın ile ilgili yaptığı açıklamalarının yer aldığı videoyu yeni tip korona virüs (Covid-19) hakkında “yanlış iddialar” içerdiği gerekçesiyle sildi.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın resmi sayfasında paylaşılan videonun korona virüs hakkında yanlış bilgi paylaşımına yönelik kuralları ihlal ettiği belirtildi. Facebook yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklama, "Yayınlanan video, bir grup insanın Covid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu, bizim Covid-19 salgınını hakkındaki yanlış bilgilendirmeyi önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir" denildi. Twitter tarafından yapılan açıklamada da söz konusu videonun Twitter kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Hasan Çelik

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