Facebook'un sahibi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkardı

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına Facebook'un ve Instagram'ın sahibi Meta da katıldı. Şirketin gelir kaybı nedeniyle 11 bin kişinin işine son vereceği açıklandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bugün Meta'nın tarihinde yaptığımız en zor değişikliklerden bazılarını paylaşıyorum. Ekibimizi yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11 binden fazla yetenekli çalışanımızın ayrılmasına karar verdim. Ayrıca harcamaları azaltarak ve işe alım süremizi ilk çeyreğe kadar uzatarak daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz. Bu kararın ve buraya nasıl geldiğimizin sorumluluğunu alıyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle karardan etkilenenler için üzgünüm. Gelirimiz bu yılın başında beklediğimizden daha düşük. Bu üzücü bir an ve bunun başka bir yolu yok. Buradan ayrılanlara, buraya kattığı her şey için tekrar teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



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