İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Facia 'geliyorum' demiş: 4 kişilik tekneye 9 yolcu almış

Facia 'geliyorum' demiş: 4 kişilik tekneye 9 yolcu almış
Facia 'geliyorum' demiş: 4 kişilik tekneye 9 yolcu almış

İzmir'in Foça ilçesinde içerisindeki 10 yolcuyla batan teknede facia adeta 'geliyorum' demiş. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 9 yolcu alan ve olayın ardından kayıplara karışan tekne sahibi her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.

4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.'nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

Şahıs her yerde aranıyor

Olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenilen tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.