Facia öncesindeki görüntülerde şok detay

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti. Devrilerek 150-200 metre sürüklenen bir yolcu otobüsü, ilk kazanın yaşandığı alanda bulunan ambulans ile itfaiye araçlarına çarpmış, meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İHA ekibinde yer alan Tercüman Alaaddin Şırkat'ın çektiği ve kazada ölen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen'in son kez görüntülendiği videonun, sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Aziz Birdal, sedyenin yanında bulunan sağlık çalışanları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ve imalathaneye baklava almaya giderken yardım etmek amacıyla yolda duran Mehmet Özsoy'un da son görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Yoğun çaba kayıtlara yansıdı

Yoğun mücadele ile sıkıştığı araçtan çıkarılarak sedyeye alınan Azizi Birdal; İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen, Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ve yoldan geçerken yardım etmek için duran Mehmet Özsoy'un yoğun uğraşları ile ambulansa götürülmek istendi. Gösterilen çaba kamera kayıtlarına yansırken, sağlık çalışanı Tuba Uzdilli'nin ise yaklaşık 300 metrelik bir yamaç ve engebeli araziden sedyeyi yola taşıyan ekiplere sık sık yardım etmesi, zaman zaman ise sedyeyi dikkatli taşımaları konusunda ekipleri ikaz etmesi de kayıtlarda yer aldı.

Sürekli babasını sordu, İHA muhabiri ve sağlıkçılar sakinleştirdi

Sağlık çalışanı Uzdilli'nin, olay yerindeki ekipleri "Dönün. Yavaş, bırakmadan. Dikkatli olun" diyerek yönlendirmesi ve ikaz etmesinin yansıdığı görüntülerde; ilk kazadan ağır yaralı olarak kurtarılarak sedye ile ambulansa taşınan Aziz Birdal'ın sürekli konuştuğu ve bilincinin açık olduğu anlaşıldı. Babasının kazada ölüp ölmediğini anlamaya çalışan Aziz Birdal'ın sedyenin etrafındakilere sürekli babasının nerede olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğunu sorduğu da ortaya çıktı.

"Babamın orada olduğuna yemin et"

Yaralı olmasına rağmen sürekli babasını soran Aziz Birdal'a babasının yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı söylenerek endişesi giderilmeye çalışıldı. Sedyenin etrafındaki İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, itfaiye erleri, Tuba Uzdilli ve diğer sağlık çalışanlarının sakinleştirmeye çalıştığı Aziz Birdal ile Tuba Uzdilli arasında yaşanan kısa bir diyalog ise cep telefonu kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde yer alan diyalogta, Tuba Uzdilli'nin "Aziz bir konuşma tamam mı?" dediği, Aziz Birdal'ın ise "Babamın orada olduğuna yemin et" demesi üzerine Uzdilli'nin "Yemin ederim" demesi üzerine rahatlayan ve sakinleşen Aziz Birdal'ın uzun bir süre konuşmadığı görülüyor.

Sadece 2 kişi kurtuldu

Tercüman Alaaddin Şırkat'ın cep telefonu kamerası ile kaydettiği, kazadaki yaralı kurtarma ve sedye ile ambulansa taşıması anlarına ait görüntü ve karelere girenlerden sadece 2 kişi kurtuldu.

Yaralının araçtan çıkarılmasına ve sedyenin taşınmasına yardım İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver, Kameraman Bekir Özdemir, Tercüman Alaaddin Şırkat, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt ile yaralıya ilk müdahaleyi yapan ve sedyeyi taşıyan sağlık çalışanları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile baklava imalathanesine giderken yardım etmek amacıyla duran Mehmet Özsoy ile sedyede yaralı halde yatan Akif Birdal'ın yer aldığı ekipten sadece Tercüman Şırkat ile Kameraman Özdemir hayatta kaldı.

Ölenleri ve kalanları bariyer ayırdı

Son görüntüleri çeken Alaaddin Şırkat, yaptığı çekim nedeniyle arkada kalması ve dehşet kazanın meydana geldiği bölgeden yaklaşık 200 metre uzakta olması nedeniyle hafif yaralanırken; sedye ile birlikte yol kenarına kadar gelen Bekir Özdemir'in itfaiye aracının bulunduğu kısımdan bariyerlerden atlayarak yola çıkması ve olay anında otobüsün ambulanslara çarptığı bölgeden birkaç metre uzağında bulunması nedeniyle kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bu karedekilerin hepsi öldü

Kazadan saniyeler öncesine denk gelen ve sedyenin hemen bariyerlerin önünde yer aldığı karede ise yaralananlar ve ölenleri bariyerlerin adeta bir çizgi gibi ayırdığı görüldü. Bariyerin yol tarafında kalan 1 itfaiye eri, 1 trafik polisi ve Kameraman Bekir Özdemir kazadan yaralı olarak kurtulurken, bariyerin diğer tarafında kalan ve görüntülere girenlerden hiçbiri kurtulamadı.

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