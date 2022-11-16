Facia teğet geçti!

Kaza, Paşadağ Mahallesi Nebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park edilen hafif ticari araç, hareket ederek yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen hafif ticari aracı görenler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kazada kimsenin yaralanmadığını tespit ederek, olay yerinden ayrıldı. Kaza sebebiyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Cihan Atik - Ardacan Uzun

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