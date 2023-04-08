Facia teğet geçti: Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Kaza, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyreden Osman Akay (56) yönetimindeki 59 RP 489 plakalı tırın dorsesindeki konteyner kopup Orhangazi kavşağı yakınlarındaki trafik levhalarını devirdi. Şans eseri başka bir aracın üzerine devrilmeyen konteyner faciayı teğet geçti. Otoyolun kapanmasına neden kazada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Konteyner kısa sürede olay yerinden kaldırılırken, trafik kısa sürede tekrar açıldı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Musa Öztürk



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