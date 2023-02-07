Faciadan yaralı kurtuldu, o anları anlattı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 8 katlı apartmanın 7. katındaki Onur Dağtekin ve ailesi enkazdan yaralı olarak kurtuldu. Dicle üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Dağtekin, facia anlarını anlattı. Dışarıdaki bağrışma seslerinin kendi seslerinin duyulmasını engellediğini kaydeden Dağtekin, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine özel o anları anlatarak, “Uykudayken bir anda sallanmaya başladık. Deprem anında aşırı bir ses ile ve gök gürültüsü ve şimşek çakması ile birlikte bir anda uyandık. Normalde sallantı çok uzun sürmezdi bu baya şiddetliydi. Sallantı durduktan sonra aileme seslenerek çıkmamız gerektiğini söyledim, bir artçıda yıkılır dedim, çatırdama sesleri duymaya başlamıştık, yatağımın yanındayken ikinci bir sarsıntı daha geldi, aileme tutunun demeye kalmadan çöktük. Telefonu yanıma aldım yardım istemek için yatağımın yanındayken çöktük. Duvar düştü elim sıkıştı, daha sonrada bir duvarda belime düştü. Bir süre şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ayaklarımı ve kolumu hissetmiyordum. Dışarıdan sesler geliyordu. Kimse bizim buradayız deyişimizi duymuyordu. AFAD ekipleri gelince ortalığı boşaltılar, hemen ilk bağırışımla duydular. Bilinçsiz insanlar toplanmıştı herkes bağırdığı için bizi duymuyorlardı. Ailecek bağırıyorduk bizim sesimizi duymuyorlardı, dakika dakika sayıyordum yaklaşık bir saat insanların bölgeden çekilmesi sürdü, daha sonra biri gelip kimse var mı deyince bizi duydu hemen çıkarttılar. Şu anda iyim ben, kardeşim, annem ve babam vardık yerlerini tarif ettim onları da çıkartılar iyiyiz şuanda” dedi.

Murat Başal - Osman Arslan

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