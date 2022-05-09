Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı kurtuldu

Kaza, Mudurnu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CMS 988 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması neticesinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına istasyon çalışanları ve çevredekiler koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişilik bir ailenin aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulması, istasyona dalması ve pompaya çarpıp devrilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım

