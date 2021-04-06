Facianın eşiğinden dönüldü: Fırtına nedeniyle çatı, pazaryerinin üstüne düştü

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan pazaryerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli fırtına sebebiyle pazaryerinin yakınında bulunan Güzelbahçe Kültür Merkezi'nin çatısından bir parça düştü. Olayın ardından belediye yetkililerini arayan pazar esnafı durumu kendilerine ihbar etti. Aradan geçen yarım saatin ardından şiddetini sürdüren fırtına, yaklaşık 2 tonluk dev çatıyı havaya uçurdu. Binadan kopup pazar yerinin üstüne düşen çatı sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Çatının pazaryerine uçması sonucu alışveriş yapmak için buraya gelen 2 kişi yaralanırken, pazar esnafının ise tezgahları dağıldı; malları yere saçıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bir kadının başında kanama olduğu, 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Önce deprem oluyor sandık

Korku dolu anları anlatan bir pazarcı esnafı önce deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Esnaf, "Çok büyük bir gürültüydü; biz önce deprem oluyor sandık. Verilmiş sadakamız varmış. Büyük bir çatı düştü buraya. Tezgahın altından 2 veya 3 kişi çıkarttık. Bir tanesi yaralıydı kafasında kanama vardı. Hastaneye götürüldü. Bizi Allah korudu" diye konuştu. Bir başka esnaf ise, "Şiddetli rüzgar sonucu yukarıdan düşen çatı parçaları arkadaşlarımızın üzerine düştü. Zararımız çok büyük. Zamanında önlem alınmadığı için şimdi bu hale geldi durum. Düzgün bir pazaryeri bize sunmadılar ne yazık ki. Canımızla ödüyorduk az kalsın"

İnsanlar kıl payı ile ölümden döndü"

Belediye yetkililerinin ihmali olduğuna dikkat çeken bir pazar esnafı ise, "Yarım saat öncesinde küçük bir parça düştü daha sonra biz belediyeyi aradık ama gelen olmadı. Sonra da büyük parça düştü. Burada abartısız 25-30 kişi vardı. Müşteriler çok yoğundu. Çatı bir tane esnafın tam üzerine düştü. Burada insanlar kıl payı ile ölümden döndü. Mallarımız komple ziyan oldu" açıklamasında bulundu.

Fırtına nedeniyle üzerine çatı düşen pazaryerinde temizleme çalışmaları sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Hakan Polat - Halil Karahan