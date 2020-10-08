İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Facianın eşiğinden dönüldü, yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü, yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu
Facianın eşiğinden dönüldü, yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan 1 asırlık tarihi bir bina yıkıldı.

 Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağışa dayanamayan Talatpaşa Mahallesi Elmacılar Sokak'ta bulunan 1 asırlık tarihi iki katlı binanın üst katı yıkıldı.
Yıkılan binanın yanında evi bulunan Hüseyin Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle tarihi binanın yıkıldığını belirtti.
Gürültü sesleri duyduğunu anlatan Aksoy, “Ev yıkılırken biri geçiyordu uyarınca durdu. Yaşlı biri olsa altında kalıp ölebilirdi” dedi.

Şener Urfa
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.