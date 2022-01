Fadıloğlu: 'Şehir halkı için çok büyük moral kaynağı oldu'

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Birinci Dünya Savaşı sonunda her köşesi ayrı bir yangın yeri olan Anadolu'da Antepliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı hürriyet meşalesinin aydınlattığı yolda, işgalci Fransız birliklerine karşı 11 ay boyunca hiçbir yerden yardım almaksızın direndiler. İçerisinde bulunduğu türlü yokluklara ve zorluklara rağmen şehri kuşatan düşman kuvvetlerine karşı yaşlı, çocuk, kadın demeden topyekun mücadele gösteren Gaziantepliler, bu uğurda 6317 vatan evladını şehadete uğurladı. Gaziantep Savunması; vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarıyla aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendi. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde Anteplilerin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşıldı. Gazi şehrimiz için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar” demiştir. Gaziantepliler, 89 yıl önce bugün, büyük bir coşku ve sevinç içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluşma bahtiyarlığına erdi. Tarihe, ‘iki Gazi'nin buluşması' olarak geçen bu ziyaret, Kurutuluş Savaşı'ndan yorgun ve bitkin çıkmış, yaralarını henüz sarmaya başlayan şehir halkı için çok büyük bir moral kaynağı oldu. Tüm Gaziantepliler olarak ecdadımızın o gün tarihi buluşmada yaşadığı heyecan, sevinç ve coşkuyu bugün, aynı duygularla bir kez daha yaşıyoruz. İki Gazi'nin buluşması; zamanın çocuklarında güzel bir anı, Antep tarihinde büyük bir gurur oldu her zaman. Gaziantepliler, Kent Meclisi kararıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hemşehrilik teklif etmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de tensipleriyle merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedilmiştir. O günden sonra Mustafa Kemal Atatürk, resmi olarak Gaziantepli olmuştur. Ulu Önder ile aynı hemşehriliği paylaşmak, tüm Gaziantepliler için her zaman bir onur olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatanı canından aziz bilip, vatan topraklarımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum"