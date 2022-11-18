Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere para cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2022 yılının 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 lira 50 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlendi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 lira 50 kuruş idari para cezası uygulandı.

Evren Doğru

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