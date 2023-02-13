Fahiş fiyat uygulayan işletmeye 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verildi

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından bölgeye giden güzergah üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin depremden sonra fahiş fiyat artışı yaptığını tespit etti. Tespit sonucu işletmeye 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir”.

Evren Doğru

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