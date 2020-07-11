İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fahrettin Altun: 'Ayasofya'nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir'

Fahrettin Altun: 'Ayasofya'nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir'
Fahrettin Altun: 'Ayasofya'nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir'

İletişim başkanı Fahrettin Altun, “Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya’yı da ziyaret edebilecekler” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii'ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya'da ibadet edebilmesini sağlayacak.

Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ve Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.”

Derya Yetim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.