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Fahrettin Altun: 'Gençlerimiz göz bebeklerimizdir'

Fahrettin Altun: 'Gençlerimiz göz bebeklerimizdir'
Fahrettin Altun: 'Gençlerimiz göz bebeklerimizdir'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir.

Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır."

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