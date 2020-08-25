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Fahrettin Altun: "Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa örnek bir ev sahipliği yapacak"

Fahrettin Altun:
Fahrettin Altun: "Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa örnek bir ev sahipliği yapacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin 13-15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 organizasyonuna örnek bir ev sahipliği yapacağını belirtti.

Formula 1, 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta düzenlenecek. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak.

Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.”

Derya Yetim

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