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Fahrettin Altun'dan saldırı girişimiyle ilgili açıklama

Fahrettin Altun'dan saldırı girişimiyle ilgili açıklama
Fahrettin Altun'dan saldırı girişimiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DHKP-C'li teröristlerce gerçekleştirilmeye çalışılan terör eylemi için, “DHKP-C'li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir” ifadelerini kullandı.
Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
“DHKP-C'li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır. Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun. Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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