Fahri müfettişin yazdığı ceza yargıdan geri döndü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet Murat Orhan isimli vatandaşa seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle fahri müfettiş tarafından ceza yazıldı. Duruma itiraz eden Orhan, Sulh Ceza Hakimliğince cezası iptal edildi.

Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde seyir halindeyken gelen cep telefonu aramasını bluetooth bağlantısı ile yanıtlayan Orhan'a 314 TL'lik ceza yazıldı. Cezayı gören Orhan, aynı gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe yazarak bildirdi ve 10 gün içerisinde hakimlik Orhan'ı haklı buldu.

“Elimi dokunmadan telefonları cevapladım”

Eve doğru giderken gelen aramayı bluetooth bağlantısı ile cevapladığını söyleyen Orhan, “Suadiye Caddesi, Ragıp Tüzün Caddesi kavşağında durdum. Orada kırmızı ışık vardı bekledim ondan sonra çıktık evimize geldik. Gelirken başka bir adrese de gitmek zorundaydım aynı zamanda aracımda navigasyonum açıktı ve cep telefonumu aracın konsolun önüne koymuştum o arada bana bir tane telefon gelmişti. Elimi dokunmadan telefonları cevapladım ve gittim. Tabii telefonum geldiği zamanda benim oturduğum tarafta cam da açıktı. Sonra 04.11.2021'de tarafıma dair trafik cezası geldiğin gördüm. Nedir diye baktığımda aracın içesinde seyir halindeyken cep telefonu kullanmak maddesinden, fahri bir müfettişin tuttuğu tutanak neticesinde 314 TL bir ceza geldiğin gördüm. Ben de bunun böyle olmadığı için hemen aynı gün bir dilekçeyle Ankara Sulh Ceza hakimliğine müracaat ettim ve Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne bizim itirazımızdaki maddeleri belirttik, olayın ne şekilde olduğunu ne şekilde telefon kullandığımı belirterek verdiğimiz dilekçemizi yerinde gördü cezayı 10 gün içerisinde iptal etti. Bu şekilde bir sonuç elde ettik” dedi.

Trafik yönetmeliğinin 145. maddesinde yer alan ‘Sürücülerin çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla cep telefonu kullanması' ifadesine değinen Orhan, bu madde ile fahri müfettişin yazdığı cezanın geçersiz olduğunu belirtti.

“Radyo dinler gibi konuştum”

Ceza yazan fahri müfettişin aracın modelini de yanlış yazdığı ifade eden Orhan, “Bu fahri müfettişlerin bu şekilde davranmalarının ben aslında bir nevi özel hayatın gizliliğine de müdahale olabileceği kanaatindeyim. Neye göre davranmış? Benim özellikle dikkatimi çeken bir husus vardı burada. Fahri müfettiş aracın plakasını yazmış ancak markasına baktığımız zaman modelini başka yazmış. Bizim aracımız 201 değil 508. Fahri müfettiş dikkatsiz biri olması gerekiyor öyle bir kanaat ortaya çıktı ve aracın içeresinde cep telefonu kullanmak elimize alıp kullanmak ayrı bir şey, konsola koyup içeriğindeki o cihazlarla kullanmamız ayrı bir şey. Ben radyo dinler gibi konuşuyorum. Kaldı ki aracın içerine baktığımız zaman direksiyonun üstünde sağ, sol taraflarda gelen cep telefonun açıp kapatma içeriğini yönetme gibi sağ sol tuşları dahi var. Yani elimi hiç değmiyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Orhan, kendisi gibi mağdur olan sürücülerin de duyarlı olmasını istedi ve kendisine ceza yazan fahri müfettiş hakkında suç duyusunda bulunacağını vurguladı.



Engin Yağcı - Oğuzhan Halil Özbek

