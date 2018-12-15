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Faili meçhul hırsızlık olaylarını jandarma aydınlattı

Faili meçhul hırsızlık olaylarını jandarma aydınlattı
Faili meçhul hırsızlık olaylarını jandarma aydınlattı

Kayseri’de uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık yapan ve faili meçhul 7 hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde Ö.F.M.'nin evinde hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 

Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen H.M.Y., M.H. ve İ.F., yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satın alabilmek için hırsızlık yaptıkları öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda hırsızlık malzemeleri, sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca, yakalanan şüphelilerin daha önceki tarihlerde meydana gelen 7 faili meçhul evden hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan H.M.Y., M.H. ve İ.F., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.  

Muhammed Kısır
 

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