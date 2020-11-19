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Faiz hamlesinin ardından dövizde son durum!

Faiz hamlesinin ardından dövizde son durum!
Faiz hamlesinin ardından dövizde son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrası kritik faiz kararı belli oldu. Kararlar sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, döviz kurları ve altın fiyatları sert düştü.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.

Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.

Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.315 puana kadar çıktı.

Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5065'e kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, euro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem görüyor.

Gram altın, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 460,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

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