Faiz indirimi konut sektörünü hareketlendirdi

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine giderek konut kredisi faizini 0.99'a çekti. Geçen üç günde bankalar, 13 binden fazla başvuru aldıklarını ve toplam 2.1 milyar TL'lik rekor talep geldiğini açıkladı. Gelişmeler gayrimenkul şirketlerini de hareketlendirdi. Firmalar birbiri ardına kampanya açıklamaya başladı. Faiz indirimi konusunda ilk büyük adımı atan Sur Yapı Antalya Projesi'nin satış ofisine gelen vatandaşlar ödeme koşulları hakkında bilgi aldı.



Antalya'nın en serin bölgesi

Projeden ilk daire alanlardan biri olan Nergis Baysal, daireyi kızı için aldıklarını belirtti. Faizlerin düşmesinin ardından bir daha alma düşüncesiyle tekrar görüşmeye geldiklerini dile getiren Baysal, "Sur Yapı'nın böyle bir kampanyasını duyduk, ev sahibi olalım dedik. Faizlerin düşmesi bizim için avantajlıydı, lokasyonu da çok güzel, Antalya'nın en serin bölgesi. Kızıma ileriye dönük yatırım yaptık" şeklinde konuştu. İlayda Melis Baysal da, ailesinin kendisi için yaptığı bu yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'da konuta yoğun talep

Sur Yapı Antalya Projesi'ne hem Türkiye'den hem de yurt dışından yoğun talep gerçekleşti. Proje, 1 milyon 300 bin metrekare yüz ölçümlü arsa alanı üzerinde inşa ediliyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam dört farklı tip daire seçenekleri yer alan projede yer alan dairelerin büyüklükleri ise 47 metrekare ile 212 metrekare arasında değişiyor. Projede dairelerden başka ayrıca dükkan, home ofis ve diğer bir çok ünite yer alıyor. 8 milyar TL'lik yatırım değerine sahip olan projede 260 bin metrekare büyüklüğe sahip dev şehir parkı ve yeşil alanlar da bulunuyor. Projede tramvay, müze, kütüphane, eğitim kurumları, sağlık kurumları, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, fitness salonu, yürüyüş yolu alışveriş merkezi, teknokent de yer alıyor.

Örnek ödeme modeli;

Kampanya kapsamında peşinat sıfırlanıyor, tam 1 yıl öteleniyor ve üstelik vade farksız 5 yıla bölünüyor. 180 ayda 0,69'a çekilen vade oranı ile 1+1 Daireler 1.200 TL'den, 2+1'ler 2.000 TL'den, 3+1'ler 3.000 TL'den başlayan sabit taksitlerle satışa sunuluyor. 1+1 51 m² 190 bin TL lik bir ev için öncelikle hiç peşinat alınmıyor. Birinci yılın sonunda 12. Aydan itibaren 12, 24, 36, 48 ve 60. Aylarda başta verilmesi gereken peşinat 5 eşit parçada ödeniyor. Bu rakam vade farksız yıllık 13.200 TL ye denk geliyor. Daire tutarının kalanı ise 180 ay olacak şekilde aylık 1200 TL banka kredisi ödenerek tamamlanıyor. Peşinatsız, aylık 1200 TL banka taksiti ile kampanya kapsamında ev sahibi oluna biliniyor.

