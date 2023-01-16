Fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor

Sancaktepe'de 15 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan ve devletten aldığı fakir aylığıyla evini geçindiren Mensure Erol, mahalledeki 20 civarındaki kediyi her gün tavuk, ciğer, mama gibi yiyeceklerle besliyor. Kedilere anne şefkati ile yaklaşan Mensure Erol, onlarla yakından ilgilenip severek hamilik yapıyor. Mensure Erol, nereye giderse gitsin yanında sürekli mama taşıdığını ve kedilere verdiğini ifade ediyor.

İrfan Altıkardeş

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