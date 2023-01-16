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Fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor

Fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor
Fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor

Sancaktepe’de 15 yaşındaki kızıyla yaşayan ve devletten fakir aylığı alarak evini geçindiren Mensure Erol, mahalledeki 20 civarındaki sokak kedisinin de günlük bakımlarını ve beslenmelerini yürütüyor. Onları çocukları gibi her gün yakından ilgilenip severek hamilik yapan Mensure Erol, "Ben aç kalayım ama hayvanlar aç kalmasın" dedi.

Fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor - Tıkla İzle

Sancaktepe'de 15 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan ve devletten aldığı fakir aylığıyla evini geçindiren Mensure Erol, mahalledeki 20 civarındaki kediyi her gün tavuk, ciğer, mama gibi yiyeceklerle besliyor. Kedilere anne şefkati ile yaklaşan Mensure Erol, onlarla yakından ilgilenip severek hamilik yapıyor. Mensure Erol, nereye giderse gitsin yanında sürekli mama taşıdığını ve kedilere verdiğini ifade ediyor.

İrfan Altıkardeş

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