Fal bahanesiyle parasını çaldılar, polis yakaladı

Olay Metal Sanayi bankamatikler bölgesinde meydana geldi. Serdar Ö.(56), kredi borcunu ödemek için bankamatiğe para yatırdı. Kalan 5 bin TL'sini gömleğinin cebini koyup yürümeye başladı. O sırada Eskişehir'den geldikleri öğrenilen 2 kadın, takip ettikleri adamın önüne çıkıp ısrarla fal bakmak istediklerini söylediler. Para almayacaklarını söyleyen kadınların ısrarlı talebini geri çevirmeyen adamın, el falına bakmaya başladılar. Fal bakma sırasında "Cebinde ödeme yaptığın para var" diyen kadın, adamın gömleğinin cebindeki paraya bakmak istediğini söyledi. 5 bin TL'lik banknotları eline alan kadın, el çabukluğu ile paralardan 2 bin 900 lirayı alıp, geri kalan kısmı adamın gömleğinin cebine koydu. 2 şüpheli kısa süre sonra adamın yanından uzaklaştılar. Parasının eksik olduğunu fark eden adam, 2 kadını takip etmeye başladı. Eskişehir'e gitmek üzere şehirlerarası otobüs terminalinden bilet alan kadınlar, tuvalete gittiler. Mağdur adam, polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Zerda D.(24) ve kardeşi Fadime D.(19)'yi yakaladılar.

Salih Bilal Aslan

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