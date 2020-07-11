İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!

Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!
Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!

Galatasaray'da 3 haftadır forma giymeyen ve yarın oynanacak olan Ankaragücü maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 22 resmi maçta 11 gol attı. Yıllık 5 milyon Euro net ücret alan Kolombiyalı futbolcunun 1 golünün maliyeti 454 bin 545 Euro'ya geldi!

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

5 milyon Euro net maaş

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro oldu. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne'yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı. Falcao'dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao'nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.

Bozhan Memiş

İLGİLİ HABER
Galatasarayda Falcao, Ankaragücüne karşı yok Galatasaray'da Falcao, Ankaragücü'ne karşı yok

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.