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Falcao'nun reddettiği teklifi Başkan Mustafa Cengiz açıkladı

Falcao'nun reddettiği teklifi Başkan Mustafa Cengiz açıkladı
Falcao'nun reddettiği teklifi Başkan Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kolombiyalı golcünün 9 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeyi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiğini ifade etti.

Kulüp televizyonunda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Monaco yıllık 9 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti'

Falcao transferi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, Kolombiyalı golcüyle üç aydır görüştüklerini belirterek, "Menajerler aracılığıyla müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao'yu gördüm, diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam evini terk etti, otel odalarında kaldı. Falcao'ya Monaco yıllık 9 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Falcao, Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'da Avrupa şampiyonu olsa bile bu parayı alamıyor. Alsa bile onun canı sağ olsun. Falcao'nun gelişiyle, Sneijder ve Hamit'in UEFA'daki görüntüsüyle 100 milyonlarca dolarlık reklam yaptık" sözlerini sarf etti.

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