Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın o anları anlattı

Ukraynalı Anna Butim (28), 15 Ocak günü Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Ö., eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İki gün AVM'de bekledi”

Yüzünde derin yaralar bulunan talihsiz kadın ise o anları anlattı. Anna Butim, “Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram'a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram'dan gördü. İki gün AVM'de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.

“Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti”

Çok korktuğunu ifade eden Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.

Öte yandan Emniyetten falçatalı saldırganla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada ;“15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö. isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

Caner Sönmez - Emre Baba- Sadık Kahraman

