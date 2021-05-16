Falez plajları sezona hazır

Turizmin başkenti Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan plajlarında yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Falez plajlarında İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın covid-19 kapsamında açıklayacağı normalleşme takvimine bağlı olarak hizmet verilmeye başlanacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezlerde ilk plajı 2016'da açtıklarını söyledi. İnciraltı Falez Plajı'nın 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu olduğunu belirten Başkan Uysal, burada belediyenin büfe hizmeti de verdiğini söyledi. İnciraltı Falez Plajı'na, daha sonra, Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı plajlarının eklendiğini dile getiren Başkan Uysal, “Mobil Falez Plajı, özellikle dalış yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir nokta oldu” dedi.

Bu üç plajın ardından bin 800 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Konserve Koyu ve 2018'de de belediyenin yine büfe hizmeti de sunduğu Erenkuş falez plajlarını hizmete açtıklarını belirten Başkan Uysal, “Hizmete açtığımız tüm plajlarımızda, aynı zamanda kıyı kullanımı konusunda uluslararası bir standardı ifade eden mavi bayrak dalgalanıyor. İlk mavi bayrağı 2017'de İnciraltı, Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı falez plajlarında aldık. İlerleyen yıllarda hem plajlarımızdaki mavi bayrağı koruduk hem de yenilerini ekledik. 2019'da Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajlarımız da dahil oldu ve tüm plajlarımızda mavi bayrak dalgalanmaya başladı. Geçen yıl, pandeminin tüm zorluğuna rağmen hem plajlarımızı açtık hem de mavi bayraklarımızı koruduk” diye konuştu.



