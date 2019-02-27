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Falezlerden düşen şahsı deniz polisi kurtardı

Falezlerden düşen şahsı deniz polisi kurtardı
Falezlerden düşen şahsı deniz polisi kurtardı

Antalya’da 15 metre yükseklikteki falezlerden denize düşen erkek şahıs, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özcan Parkı'nda bir şahsın 15 metre yükseklikten denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen deniz polisi, şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, isminin Hakan olduğu öğrenilen şahsı sedyeyle ambulansa aldı.

Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  

Suat Metin
 

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