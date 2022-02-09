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Falyalı cinayeti şüphelisine 2 günlük tutukluluk kararı

Falyalı cinayeti şüphelisine 2 günlük tutukluluk kararı
Falyalı cinayeti şüphelisine 2 günlük tutukluluk kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayetine ilişkin gözaltına alınan ve bu sabah mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç’a iki günlük tutukluluk kararı verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. KKTC polisi tarafından gece boyunca gerçekleştirilen operasyonda Ö.T. isimli şüpheli şahıs göz altına alınarak sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş'a yönelik saldırıda aracın sahibi olduğu belirlenen Ö.T. hakkında 2 günlük tutukluluk kararı verildi. Hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı, yarın Kıbrıs'ın İskele'ye bağlı Kumyalı köyünde toprağa verilecek.

Emir Abdurrahman Bulut

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