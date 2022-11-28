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Fare ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı

Fare ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı
Fare ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı

İstanbul Küçükçekmece’de yemeklerini birlikte yiyen fareyle kedinin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi.

Fare ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı - Tıkla İzle

Küçükçekmece'de yaşayan bir kedi, yemeğini davetsiz misafir fare ile paylaştı. Yurdagül Demir, sokakta beslediği kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra bahçeye gelen bir fare, kedinin yemeğini yemeye başladı. Yemeğini yiyen fareyi gören kedi, bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti. Kedinin fareyle yemeğini paylaşması, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurdagül Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yasin Keskin

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