Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü

Komik olay Şanlurfa'nın Siverek ilçesinde bir nalburcu dükkanında meydana geldi. Fare yakalama operasyonu ve gülümseten hareketler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine giren fareyi çıkarmaya çalışan iş yeri sahibiyle birlikte dört kişi ellerine aldıkları kocaman sopalarla fareyi kovalarken, eşyalar arasından çıkan fareyi gören ve ellerinde sopalar bulunan beş kişiden dörtü teker teker kaçıyor. Sonunda iş yeri sahibi fareyi kuyruğundan yakalarken, fare operasyonunda güvenlik kamerasına yansıyan vatandaşların komik halleri görenleri gülümsetti.

Mevlüt Bayraktar