Fare zehri içerek intihar etmek istedi, 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 2 çocuk annesi D.T., fare zehri içip intihar girişiminde bulundu. Kadının fenalaştığını gören yakınları ve komşuları D.T.'yi kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan D.T. tedavi altına alındıktan sonra kadını hastaneye getiren 4 kişide de zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.

Zehirlenme olayına karşı önlem alan sağlık çalışanları bir süreliğine hasta kabulünü durdurdu. Hastane girişlerinin kapatılması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan 2 çocuk annesi D.T. ile beraberindeki Ş.G., E.T., H.T. ve S.G., Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Serhan Öner

