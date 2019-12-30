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Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler
Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 4 kişilik aile, evlerindeki farelerden kurtulmak için dolap ve yatak altlarına attıkları zehirden etkilenerek hastanelik oldu.

Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Derya Karakuş evlerinde fare olduğunu görünce yatak ve dolap altlarına zehir döktü. Hava soğuk olduğu için de kapı pencereyi kapattı. Aile gece ilerleyen saatlerde uyudu. Anne Karakuş gece öksürerek kalkınca evdeki ağır kokudan şüphelenip çocukları kontrol etmeye gitti. Bu sırada başının döndüğünü fark etti. Çocukların yanına gittiğinde de onları uyandıramadı. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırdı. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olay yerine gelerek evi kapatıp kimsenin girmesine izin vermedi. Daha sonra AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerinin ardından evin kapı ve penceresi açılan evde herhangi bir tehlike olmadığı belirlenerek, fare zehirleri de temizlendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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