Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı

Kaza, 9 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen bir otomobil ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosiklet birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu havada taklalar atarak yere düştü. Yaralanan motosikletteki 2 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı başka bir araçtaki cep telefonu kameralarına yansıdı

Kaza anı ise İpekyolu'nda seyir halinde olan ve sosyal medya için görüntü çeken başka bir araçtaki kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen araç ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosikletin kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

