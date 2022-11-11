Faruk Koca: 'Son dakikalarda gol atabilirdik, galip gelebilirdik'

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Faruk Koca, iki takımın da hemen hemen denk bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, “Aranın da son maçı olduğu için biraz da temkinli oynadılar. En azından takımın kolektif bir bilince sahip olup böyle bir oyun sergilemesinden dolayı gelecek adına umut olduğunu belirtebilirim. Son dakikalarda gol atabilirdik, galip gelebilirdik. Bütün amacımız bu araya galibiyetle girmekti. Trabzonspor gibi geçen yıl şampiyonluğa oynamış bir takıma karşı oynamak, Süper Lig'e yeni çıkmış bir MKE Ankaragücü'nün bu mücadelesinden dolayı 1-1'lik skor, bence iki takım için de hak edilmiş bir sonuçtu. Geleceği düşüneceğiz, 45 günlük arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Hakemin ilk 15 dakika verdiği kararlardan dolayı maalesef tepki oluştu”

Hakem hatalarının oyuncular üzerinde psikolojik etki oluşturduğunun altını çizen Koca, “Hakemin ilk 15 dakika verdiği kararlardan dolayı maalesef tepki oluştu. Zannedersem o da kendi yaptığı hataları anlayarak ondan sonraki süreci daha iyi yönettiğini söylemek isterim. Hakemle ilgili aslında çok fazla konuşmak istemiyoruz çünkü yıllardır hakemlerle ilgili konuşuluyor ama bu hakem sorunu devam ediyor. Nihayetinde hep beraber ister Merkez Hakem Kurulu, ister federasyon, ister kulüpler olsun; bu hakem meselesini masaya yatırıp, hakem havuzunu çoğaltıp, hakemlerin daha az hata yapmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, takımın iyi oynaması sonucu taraftarın maçlara daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti. MKE Ankaragücü taraftarının hala istenilen düzeyde stada gelmediğini ifade eden Koca, inşası devam eden 45 bin kişilik yeni statla beraber taraftarın coşkulu bir şekilde takımı destekleyeceğine inandığını belirtti.

Ayrıca Koca, inşası devam eden yeni stat için hazırlık çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Muhammed Musab Gümüşer

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