Faruk Özlü: 'Spor Akademisi Yapılanması, örnek bir yapılanmadır'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sportif anlamda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve Düzcespor'un son durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Spor Akademisi Yapılanması ile ilgili bilgiler veren Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte özellikle geçlerimize yönelik hizmetlerimiz var. Bugüne kadar yaklaşık 21 binin üzerinde gencimize ulaştık. Onlara destek oluyoruz, onların spor yapmalarına katkı sunuyoruz. Spor Akademisi Yapılanması, örnek bir yapılanmadır. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları var, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün altyapı destekleri var. Bizim de belediyemizin kendi imkanları var, sporla ilgili konularda sinerjimizi birleştiriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 42 adet park ve spor sahasını ya yeniledik ya da yeniden kurduk. Özellikle altyapı konusunda kanunun bize verdiği sınırlar çerçevesinde bütçemizi altyapıya aktarmaya çalışıyoruz. En önemlisi de Düzce'nin biri güneyde diğeri de kuzeyde olmak üzere iki büyük spor kampüsü inşa ediyoruz. Güneydeki Şıralık bölgesinde, kuzeydeki de bağlantı yolu üzerinde. Burada 1 ya da 2 stadımız olacak, Düzcespor için. Bir de ana stadımız olacak. Ana stadımız son derece modern bir tesis olacak. Çatısında güneş panelleri, elektrik enerjisi üretip, bu enerjiden elde edilecek geliri spora destek maksadıyla kullanacağız. Güneyde inşa ettiğimiz spor tesisinde amatör spor kulüplerinin yerleri olacak. Düzcespor'un bir yedek stadı olacak. Bir yüzme havuzu ve bir de kapalı spor salonu olacak. İnsanlar bu kampüse geldiğinde her türlü spor faaliyetinde bulunup yine burada spordan sonra dinlenebilecekleri güzel mekan inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Düzcespor'un bu sene 1. Lig'e çıkmasını umut ediyoruz”

Düzcespor'un performansını da değerlendiren Faruk Özlü, “Çok başarılı bir yönetim kadrosu var. Özellikle başkan ve arkadaşları çok güzel bir çalışma yürütüyorlar. Düzcespor'un bu yıl şampiyon olması yönünde ciddi adımlar atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de onlara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Geçen sene TFF 3. Lig'den, 2. Lig'e takımımızı çıkaran ekip, yönetim kadrosunun bu sene de 1. Lig'e çıkarmasını umut ediyoruz, kendilerini destekliyoruz. Gayet başarılı bir şekilde kulübü yönetiyorlar. Biz de merkezdeki stadı, şehrin makul mesafede dışında bir bölgeye taşıyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü ne zaman gitsek bizi hiçbir zaman boş çevirmediler. Stadı taşıyacağız dedik, taşımak için bir mali destek bize veriyor. Yeni bir stat yapacağımızı söyledik, onu da yatırım programına aldılar. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüpleri de Düzce'ye davet ediyoruz”

Düzce'de futbol takımlarının kamp yapabileceği çok güzel yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Faruk Özlü, “Fenerbahçe'nin, Topuk Yaylası Tesisleri örnek bir yapılanmadır. Bin 300 metre yükseklikte güzel bir tesis. Burada Fenerbahçeli oyuncular, antrenman yapıyorlar. Yurt dışında gelen kulüpler de var. Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerimizin yöneticilerinden özellikle rica ediyorum; Düzce'de çok güzel yerler var. Onlar da benzer şekilde antrenman alanlarını Düzce'de kurabilirler. Bizler de her türlü yardımı yapmaya hazırız, yer konusunda, ulaşım konusunda. Kendilerini Düzce'ye davet ediyoruz” diye konuştu.

Uygar Aydın - İsmail Coşkun



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