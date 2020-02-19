Faruk Süren: 'Derbide galibiyet için elimizden geleni yapacağız'

Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan ve Kadıköy'de 22 Aralık 1999 tarihinden oynanan ve sarı-kırmızılıların deplasmanda kazandığı son derbide kulübün başında olan Faruk Süren, dev derbi öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Derbinin öncelikle futbol olarak güzel bir ortamda geçmesini temenni eden Süren, "Futbol açısından güzel bir derbi olmasını temenni ediyorum. İki takım 390 kez karşı karşıya gelmiş. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz ve edebi dostumuz. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Bu avantaj ile Kadıköy'e gideceğiz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Şampiyonluk olasılığımız çok yüksek"

Ligin ikinci devresinde Galatasaray'ın iyi bir form yakaladığını belirten Faruk Süren, "6'da 6 yapan bir Galatasaray var. İnşallah 7'de 7 yaparız. Sezon sonunda şampiyon olma olanağı çok yüksek. Baktığımız zaman Trabzonspor'un 1 maçı eksik. Onu kazandığın varsayarsak, aradaki fark 5 oluyor. Biz onlarla karşılaşacağız ve yenersek 2 puana düşecek. Sonuç olarak biz mücadelemizi vereceğiz. 11 aslanımız sahaya çıkacak ve sezon sonunda şampiyon olmak için mücadele verecek" şeklinde konuştu.

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş



