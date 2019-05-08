Faruk Süren: 'Hiçbir zaman tehdit söz konusu değil, bir öneriydi'

Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı divan kurulu toplantısında Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Konuşmak istemediğini fakat daha sonra konuşma kararı aldığını belirten Süren, "39 gün sonra bir ibra konusu geliyor. Konu dönüp, dolaşıp bana geliyor ve tehdide dönüşüyor. 'Faruk Süren kongre sırasında, oylamaya geçmeden önce gidiyor ve başkanı tehdit ediyor.

Ya seçim yaparsın ya da ibra olmazsın ona göre.' Manzaraya bak. O hafif konular içerisinde 'Küfür edecektim ama etmedim. Yani açıkça etmedim, içimden ettim' deniyor. Ben, o sohbet havasında sürç-i lisan yapmış olabilir diye düşündüm. Çünkü ilk sürç-i lisanı olmayacak bu. 'Öyle demek istemedim, şöyle oldu' denmesini bekliyorum ama yok öyle olmadı. Dün kulübün resmi sitesinden 'Zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yapıldı. Orada, 'Bana hakaret etti, tehdit etti. Başkanlığa tehdit olmaz, hakaret edilmez, o yüzden ben sinirlendim o lafları ettim' diyor. Yani küfür ettiğini ikrar ediyor" diye konuştu.

"Seçime gitme kararı alırsanız, etraf yumuşar"

23 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında Başkan Mustafa Cengiz ile arasında yaşananları anlatan Süren, "Genel kurul çok uzun sürdü. Gayet çekişmeli ve sert üsluplar oldu. Bazı anlamsız şeyler oldu fakat 40 küsur kişi çıktı ve konuştu. İki kişi hariç, herkes tenkit etti. Seçim isteyen oldu, yönetimi değiştirmek isteyen oldu. Bunların hepsi tehdit etti, yani onlar şimdi benimle aynı sınıfta. Başkanın, genel kurula azarlayıcı şekilde hitap etmesinden sonra ortam daha da kızıştı. Bunun üzerine nazikane bir şekilde gittim, 'Arkada görüşebilir miyiz?' dedim.

Kendisine, 'İş kötü gidiyor, yumuşatmak lazım. Belki bir seçim tarihi koyarsanız ya da seçime gitme kararı alırsanız, etraf yumuşar, ibrasızlık olmaz. İbrasızlık tatsız bir hadisedir. İbra olmamak demek kulübü mahkemeye taşımak demektir. Mahkemeye taşımak vakit kaybıdır. Şampiyonluğa gidiyoruz, etrafı yumuşatalım' dedim. Hadise bu kadar. 39 gün sonra başkan bunu tehdit olarak algılıyor ve bunu resmi sitemizden yayımlıyor. Bu, bana bir algı operasyonu olarak geliyor" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman tehdit söz konusu değil"

Galatasaraylıların kendisini tanıdığını vurgulayan Faruk Süren, "Benim başkanlık makamına nasıl saygılı olduğumu biliyorsunuz. Siz bunu anlarsınız fakat resmi siteyi kamuoyu inceliyor. Kamuoyunda, 'İbra olmama müsebbibi Faruk Süren. Bu Faruk Süren, Galatasaray'ın şampiyon olmasını da istemiyor' şeklinde bir algı oluşturuluyor. Biz, bu yollardan geçtik. Hiçbir zaman tehdit söz konusu değil, bir öneriydi" açıklamasında bulundu.

"Kendimi, Disiplin Kurulu'na şikayet ediyorum"

Galatasaray'ın tüzük çerçevesinde yönetildiğini ifade eden eski başkan Faruk Süren, "Bugün ibra olmamış bir yönetimimiz var, bu bir gerçek. Ancak mahkemelik olduk. Fedakarca çalışıyorlar, takdir ediyorum fakat fedakarca çalışmak terbiyesizliği mecbur kılmaz. Yönetimimiz, benim onları tehdit ettiğime inanıyorsa eğer o zaman tüzüğümüzün ilgili maddesini uygulamaları gerekir. Kendileri beni disipline vermiyorlarsa, ben dilekçemi vereceğim. Kendimi, Disiplin Kurulu'na şikayet ediyorum. Benim tehdit ettiğime inanıyorlarsa beni ihraç etmeleri lazım. İnanmıyorlarsa bunu düzeltmeleri lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu