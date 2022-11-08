Faryd Mondragon ile Fernando Muslera maçı beraber izledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ofspor ile karşılaşan Galatasaray'da, sarı-kırmızılıların efsane kalecilerinden Faryd Mondragon mücadeleyi stattan takip etti. Kolombiyalı eski kaleci, eşi ve maç kadrosunda yer almayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile birlikte karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünden izledi.

Faryd Mondragon, 2001-2007 yılları arasında Galatasaray forması giymiş, gösterdiği başarılı performansla kulübün efsanelerinden biri olmuştu.

Oğuzhan Ort



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