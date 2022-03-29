Fas Dışişleri Bakanı Burita: "Batı Sahra için tek çözüm özerkliktir"

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyaret için Fas'ta bulunan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile başkent Rabat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. ABD'nin Batı Sahra meselesinde Fas'a destek verdiğini vurgulayan Burita, "Washington'un özerklik konusundaki tutumu sabittir ve bugün de bunu duyduk. Batı Sahra için tek çözüm özerkliktir" dedi.

Burita, ABD ve Fransa'nın yanı sıra Arap ve Afrika ülkelerinin de özerklik önerisini desteklediğini, son olarak İspanya ile Almanya'nın da bu plana destek verdiğini belirtti. Fas'ın egemenliğinde bir çözümün olması gerektiğiniaktaran Burita, bunun için diğer Avrupa ülkelerinin de özerkliği desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Fas, ABD ve İsrail'den oluşan üçlü ittifakın hem Tel Aviv hem de Washington ile çok yönlü bir dinamiğin oluşturulmasının sağladığına işaret eden Burita, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin güçlü olduğuna ve doğru yönde ilerlediğine inandığını açıkladı. Burita, "Bu ittifak çerçevesinde varılan tüm anlaşmaların, karşılıklı anlayış ve Washington'un uygun gördüğü zamanlama çerçevesinde gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında olan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir sorun. Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak kendini tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu merkezindeki ayrılıkçı bir hareket olarak biliniyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007 yılında "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğu açacaklarını duyurmuştu. Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Enes Yıldırım/