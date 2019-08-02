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Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği

Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği
Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği

Beşiktaş’ta bulunan Fas Konsolosluğu’nun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Fas Konsolosluğu’nda yangın paniği - Tıkla İzle

Beşiktaş, Levazım Mahallesi'nde bulunan Fas Konsolosluğu'nun çatısından dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesiyle oluşan kısa süreli panikte sona erdi. Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerince hazırlanacak raporun ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Oğuzcan Yazar 

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