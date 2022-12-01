Fas ve Hırvatistan son 16'ya kaldı

Dünya Kupası'nda grup müsabakaları son maçlarla devam ederken, F grubunda da son 16'ya çıkan takımlar belli oldu. Fas, son müsabakasında Kanada'yı 2-1'lik skorla mağlup edip, gruptaki puanını 7'ye yükselterek gruptan lider çıkan taraf oldu. Gruptaki ilk müsabakasında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, ikinci müsabakasında ise turnuvanın favorilerinden Belçika'yı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Son mücadelede de Kanada'yı 2-1 ile geçen Kuzey Afrika temsilcisi, F grubunu lider tamamlayarak son 16 biletini almış oldu. En son 1986 Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselen Fas, 8 turnuvanın ardından ikinci kez bir ust tura yükselme başarısı gösterdi.

Son dünya ikincisi Hırvatistan son 16'da

2018 Dünya Kupası'nda final oynayarak ikinci olan Hırvatistan, Katar'da grup aşamasında karşı karşıya geldiği Belçika ile 0-0 berabere kalıp, puanını 5'e yükselterek, ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. İlk maçta Fas ile 0-0 berabere kalan Hırvatlar, ikinci müsabakada Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatistan, son maçta da turnuvanın favorilerinden Belçika ile 0-0 berabere kalarak, Fas'ın ardından ikinci olarak son 16 takım arasına ismini yazdırmış oldu.

Bora Akyol

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