Fashion Week İstanbul'da göz dolduran defile

‘Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul', 13'üncü sezonunun ilk akşamı Türk erkek moda dünyasının önde gelen markalarından Damat'ın Sonbahar Kış 2019-2020 koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen defilede moda, sanat, cemiyet ve iş dünyasından isimleri bir araya getirdi. Damat Kreatif Direktörü Büşra Orakçıoğlu, koleksiyonuna dair tüm yenilikleri davetlilerle paylaştı. Koreografisi Öner Evez, Styling Burak Kocemer'e ait olan defileye Siren Ertan, Berrin Zorlu, Gülay Kaymaz, Sinem Yıldırım, Tülay Dölen, Özlem Güsar, Özge Sarıkadılar, Sinan Özedincik, Zafer Kozanoğlu ve Osman Benzeş gibi isimlerde katıldı.

“Aynı anda dört koleksiyon birden yapabiliyoruz”

Ekibimizin büyük bir heyecanla hazırladığı tasarımları müşterilerimiz ile buluşturuyoruz diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Koleksiyonun içerisinde çok farklı, gerçekten çarpıcı ve aynı zamanda hepimizin hayatına konfor katacak çok güzel giysiler var. Her şeyden önce ‘İstanbul Fashion Week' bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon. Bir dönem ben de Danışma Kurul Başkanlığı'nı yaptım. Aynı zamanda İstanbul'un moda merkezi olma konusunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) başkanlık dönemimde çok önemli projelere imza attık. Bizim için tasarımcıların markalar ile buluştuğu çok önemli bir organizasyon. Her şeyden önce bu organizasyona katkıda bulunmak ve bir parçası olmak için buradayız. Önümüzde ki dönemlerde de bu süreçlerin devam emesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

2019-2020 Sonbahar, Kış Kreasyonu için konuşan Orakçıoğlu, “Dünyanın her yerindeyiz. Baktığımız zaman güneş Avusturalya'dan doğuyorsa orda da varız. Güneş Brezilya'da batıyorsa orada da varız. Dünyanın her yerindeyiz. Aynı zamanda dört mevsimi aynı anda yaşayan bir grubuz çünkü sadece Güney yarım kürede yokuz. Kuzey yarım kürede sonbaharı bitirirken Güney yarım kürede yazı bitiriyor. Aynı anda dört koleksiyon birden yapabiliyoruz” dedi.