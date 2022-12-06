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Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Fas Milli Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Faslı futbolseverler, başta Fas olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkarak kutlama yaptı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı - Tıkla İzle


Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenen Fas Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Başta Fas olmak üzere futbolseverler, Katar, İspanya, İngiltere ve Belçika gibi birçok ülkede sokağa inerek kutlama yaptı.
Fas'ın başkenti Rabat, Kazablanka, Marakeş ve birçok kentte taraftarlar, caddelerde konvoylar oluşturarak, ellerinde Fas bayrağı sallayarak, marşlar söylediler.

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